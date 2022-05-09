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’لوكهيد مارتن’ ستضاعف إنتاج صواريخ جافلين بسبب الوضع في أوكرانيا

’لوكهيد مارتن’ ستضاعف إنتاج صواريخ جافلين بسبب الوضع في أوكرانيا
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال جيمس تايكليت مدير عام شركة "لوكهيد مارتن"، إن مؤسسته تعتزم مضاعفة إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدروع، بسبب الوضع في أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وأضاف في مقابلة يوم الأحد، مع شبكة "سي بي إس": "في الوقت الحالي، تبلغ طاقتنا [الإنتاجية] 2100 صاروخ جافلين سنويا. نحاول رفع هذا العدد إلى 4000 صاروخ في العام. وسنحتاج لعدة أشهر، وربما حتى بضع سنوات للوصول إلى هذا المستوى، لأنه يتعين علينا إطلاق سلسلة التوريد الخاصة بنا وتشغيلها كذلك".

وأكد المدير العام، على أنه عند تحقيق ذلك ستتمكن الشركة من مضاعفة إنتاج صواريخ جافلين "خلال فترة معقولة من الزمن".

وأشار تايكليت إلى أن شركته تملك كل الإمكانيات الفنية الضرورية لزيادة إنتاج هذه الصواريخ.

ونوه بأنه تم عرض إمكانيات الشركة، على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لمصنع المؤسسة في ألاباما.

وأعرب المدير عن اعتقاده بأنه سيزداد الطلب على صواريخ جافلين وعلى صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف، من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك ربما من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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’لوكهيد مارتن’ ستضاعف إنتاج صواريخ جافلين بسبب الوضع في أوكرانيا

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