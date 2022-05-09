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ردًا على سؤال مراسل قناة العالم:

خطيب زادة: زيارة الأسد تحمل رسالة مهمة

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران كانت مقررة من قبل.

العالم - خاص بالعالم

وفي رد على سؤال لمراسل العالم في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اضاف خطيب زاده ان سوريا دخلت مرحلة جديدة وان ايران تسعى لتعزيز التعاون معها في شتى المجالات.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: "زيارة الرئيس بشار الاسد كانت مقررة منذ مدة وكان لابد من تهيئة الظروف لها، سوريا خرجت من المجال الارهابي وهي في طور، الإعمار، زيارة الأسد تحمل رسالة مهمة مفادها ان سوريا دخلت الان مرحلة جديدة بعد الزيارة التي قام بها في المنطقة، واعادة فتح السفارات الأجنبية في دمشق وايران هي من أهم الدول التي ساعدت سوريا في إحباط مؤامرة الارهابيين، ومن الطبيعي ان تكون ايران مركزا للتشاور".

يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الأسد الى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع المجموعات الإرهابية.

وجاءت زيارة الرئيس الأسد الأولى لإيران في 18 دیسمبر 2018، بعد نجاح سوريا وحلفائها في التصدي للإرهابيين التكفيريين وإعادة الاستقرار في هذا البلد.

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