ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من 2022

العالم - أسيا و الباسفيك

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.

وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.

والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.

على صعيد آخر، أعلنت الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية إلى دول العالم بنسبة 12.5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين قفزت الواردات بنسبة 7.1%.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن موسكو وبكين تتحدثان، بشكل متزايد، حول استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة، وتقومان بتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.