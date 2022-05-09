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الجمارك الصينية..

ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من 2022

ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من 2022
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

العالم - أسيا و الباسفيك

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.

وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.

والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.

على صعيد آخر، أعلنت الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية إلى دول العالم بنسبة 12.5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين قفزت الواردات بنسبة 7.1%.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن موسكو وبكين تتحدثان، بشكل متزايد، حول استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة، وتقومان بتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.

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الجمارك الصينية.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من 2022

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