أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 9 مايو 2022

ابرار..

القائد في لقائه مع الرئيس السوري الضيف.. سوريا إنتصرت في حرب دولية ..

ايران ..

الرئيس السوري.. العلاقات بين إيران وسوريا سد مقابل مخططات الكيان الصهيوني في المنطقة .

جوان ..

هلع في الكيان الصهيوني من وقوع المزيد من العمليات الفلسطينية على غرار إلعاد .

حمايت ..

فشل كل الأساليب الصهيونية في مواجهة مسلسل العمليات الفلسطينية البطولية بفلسطين المحتلة .

كيهان ..

تنظيم "داعش" الإرهابي يشن هجوما بالقذائف الصاروخية من أفغانستان على مواقع بطاجيكستان.

جمهوري اسلامي ..

محافل أمريكية تتحدث عن تحرك صهر ترامب لتوظيف أموال سعودية بمشاريع "بإسرائيل".

خراسان ..

الجيش الروسي يصعد هجماته على مواقع كتيبة آزوف الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

آفتاب يزد..

حزب "شين فين" الداعي للإنفصال عن بريطانيا يفوز بإنتخابات المجالس المحلية بإيرلندا الشمالية .

ابتكار ..

اليابان تحذر من إحتمال إندلاع حرب كبيرة في شرق آسيا منوهة بالصين وتايوان.

اطلاعات ..

صنعاء تحذر النظام السعودي من مغبة مواصلة إنتهاكاته لوقف إطلاق النار باليمن .

رسالت ..

قيادات عسكرية صهيونية تعترف بفشل وضعف منظومة القبة الحديدية مقابل الصواريخ الفلسطينية .

سياست روز ..

حماس .. الكيان الصهيوني سيفتح أبواب الجحيم لنفسه إذا ما عمد لإستهداف قادة المقاومة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( أوكرانيا والحرب الإستنزافية )..

هناك من يرى بأن الحرب الاوكرانية هي حرب بين بايدن وبوتين في الواقع او بالاحرى حرب بين الغرب وروسيا .

ان ما يحدث في اوكرانيا منذ اكثر من شهرين بات يحمل مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال استمرار هذه الحرب لفترة طويلة وحتى توسعها .

ان مواصلة القوى الغربية ارسال المزيد من السلاح لاوكرانيا ومواصلة روسيا لعملياتها العسكرية واقع بات ينذر بتفاقم الازمة الانسانية في هذا البلد وباتساع دائرة الدمار وبايجاد تهديدات جدية للامن والاستقرار باوروبا والعالم .

"إن الحرب الأوكرانية التي تتجه للتحول لحرب إستنزاف, باتت تدق أجراس الخطر من إحتمال إنزلاقها نحو مواجهة نووية"

الامر الذي يطرح امام العالم كله سيناريوهات مخيفة باندلاع حرب عالمية نووية لن يكون فيها اي منتصر بالتاكيد في نهاية المطاف بل دما وفناء للجميع هذا ما لم يتم ايجاد حل سياسي للازمة الاوكرانية عبر طاولة المفاوضات بين موسكو وكييف.

ايران ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( العائدات النفطية السعودية في جيوب الصهاينة ) كتبت صحيفة ايران..

جاريد كوشنر صهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الخاص الذي قام بدور رئيسي بتعبيد مسار التطبيع, يتحرك اليوم لتوظيف اموال سعودية ضخمة في مشاريع بفلسطين المحتلة.

"إن كوشنر يخطط وبموافقة الرياض لتوظيف رؤوس أموال سعودية في شركته الخاصة في مشاريع بالكيان الصهيوني"

وهذا يعني ببساطة مشاركة سعودية غير مباشرة في انعاش اقتصاد هذا الكيان وتكريس وجوده على حساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ويبدو ان البداية ستكون بتوظيف ثلاثة مليار دولار من الاموال السعودية المودعة في شركة كوشنر في مشاريع مختلفة بفلسطين المحتلة وحسب ما اكدته محافل صحفية امريكية من بينها صحيفة وال ستريت جورنال. ان توظيف اموال سعودية بالكيان الغاصب قد يكون مؤشر على رغبة الرياض في ركوب قطار التطبيع بصراحة هذه المرة .

كيهان..

كتبت صحيفة كيهان عن هجوم داعشي على طاجكستان في تقريرها (هجوم صاروخي داعشي )..

تحدثت اوساط رسمية في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه عن اطلاق تنظيم داعش الارهابي لاربعة صواريخ من ولاية تخار الافغانية الحدودية على مواقع في الاراضي الطاجكستانية .

"طاجيكستان قالت إن قواتها ردت على مصادر إطلاق الصواريخ ودمرت آلية للدواعش في عمق الأراضي الأفغانية"

الا ان حكومة طالبان في كابول اتهمت عناصر طاجكستانية مناهضة بالوقوف وراء هذه الهجوم وكررت ادعاءاتها من انها ضيقت الخناق على داعش وقضت على وجوده بافغانستان. وجدير بالكر ان داعش شن مؤخرا هجمات بقذائف صاروخية على اوزبكستان المجاورة ايضا انطلاقا من الاراضي الافغانية .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على جانب من الاجواء التي ترتبط بنتائج انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا وكتبت في مقالها ( إهتزاز دعائم التاج البريطاني بإيرلندا الشمالية )..

حقق حزب "شين فين" المعروف بشعاراته ومواقفه الانفصالية فوزا تاريخيا ساحقا في ايرلندا الشمالية بانتخابات المجالس المحلية ببريطانيا .

" إن فوز حزب شين فين على الأحزاب المؤيدة للبقاء تحت التاج البريطاني, تطور يطرح إحتمال إنفصال إيرلندا الشمالية "

فمثل هذا الفوز وبفارق كبير سيعطي حزب "شين فين" الذراع السياسية السابق للجيش الجمهوري الايرلندي القدرة على ايجاد اغلبية برلمانية للتحرك نحو تعبيد الطريق امام مسار الانفصال عن بريطانيا وايجاد ايرلندا الكبرى بالاندماج مع ايرلندا الجنوبية. ومثل هذا الامر سيزعزع كيان بريطانيا في ظل وجود مطالبات بالاستقلال باسكتلندا وويلز ايضا .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الصهاينة واللعب بالنار ثانية ) ..

قررت حكومة نفتالي بينيت تسريع وتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية في اطار مخطط تهويدي واسع النطاق وذلك عبر بناء اربعة الاف وحدة استيطانية.

"إن حكومة بينيت تسرع الإستيطان بالضفة تاركة مهمة محاولة طمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى لقطعان المستوطنين"

وتقسيم المهام بين هذه الحكومة والتيارات الصهيونية الاكثر تطرفا يستهدف فرض حالة امر واقع في الساحة الفلسطينية وفي الوقت الذي تدخل فيه مقاومة الشعب الفلسطيني في مسارات جديدة تشمل تنفيذ عمليات بطولية في عمق فلسطين المحتلة بما فيها تل ابيب الى جانب تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس بشكل بات ينذر باندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة هذه المرة محمية بدرع صاروخي هائل من غزة .