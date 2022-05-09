عقيلة صالح يحدد شرط اعادة فتح حقول النفط الليبي

العالم - ليبيا

وأعلن صالح أمس الأحد، خلال لقائه مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد دونالد، أنه سيسعى جاهدا لحل أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل، المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

وتناول الاجتماع الذي عقد في القاهرة، عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وفي وقت سابق، كشف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يوميا، بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

وأشار عون إلى أن "إنتاج النفط انخفض إلى نحو 600 ألف برميل يوميا"، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1.2 مليون برميل يوميا، نتيجة لموجة الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية منذ منتصف أبريل، إلى إعلان "القوة القاهرة" وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق 6 حقول في جنوب وشرق البلاد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن "قلقها البالغ" من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها "على الفور"، معتبرة أن "وقف الإنتاج إجراء متسرع يضر بالليبيين ويقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي".

وتواجه ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات وفيرة في إفريقيا، أزمة سياسية وانقساما سياسيا خطيرا