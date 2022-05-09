بوريل يدعو لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

العالم-اوروبا

ولفت في حديث صحفي، الإثنين، إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب قد تصل لمئات مليارات اليوروهات.

وقال إنه يجب على دول الاتحاد دراسة مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسية المجمدة في الخارج، لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

واستشهد بما فعلته الولايات المتحدة بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة.

واعتبر أن استخدام الأرصدة المجمدة لإعادة الإعمار، من الممكن أن يكون بمثابة وسيلة لدفع روسيا تعويضات حرب لأوكرانيا.

وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في الخارج من النقد الأجنبي والذهب نحو 300 مليار يورو، جراء العقوبات المفروضة على موسكو.