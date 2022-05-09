الرئيس الفرنسي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق سنوات عديدة

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وقال ماكرون: "نعلم أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستغرق سنوات عديدة وحتى عقود"، مضيفا: "لنكن صادقين، لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي الوسيلة الوحيدة لهيكلة القارة الأوروبية على المدى القصير". في الوقت نفسه، أشار إلى أن "أوكرانيا عضو فعلي في الأسرة الأوروبية"، ولتسريع مشاركة أوكرانيا في الشؤون الأوروبية، اقترح إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" يمكنه قبولها في صفوفها.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "من الضروري إعادة التفكير في جغرافيا وتنظيم التعاون الأوروبي من أجل تلبية تطلعات ليس فقط أوكرانيا، ولكن أيضًا جورجيا ومولدوفا، اللتين تريدان أيضًا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "المشاركة في المجتمع السياسي الأوروبي الجديد لن تحكم مسبقًا في مسألة انضمام مزيد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي".

من جهة ثانية، قال ماكرون إن أوكرانيا فقط هي التي يمكنها تحديد شروط المفاوضات مع روسيا. وأكد ماكرون: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكننا نؤيد الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا... أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها تحديد شروط المفاوضات مع روسيا، وواجبنا هو أن نكون إلى جانبها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وبناء السلام"، مضيفا: "عندما يحل السلام، سيتعين علينا خلق توازنات أمنية جديدة".

وشدد الرئيس الذي تمت إعادة انتخابه مؤخرا، على ضرورة العمل على بناء السلام بين أوكرانيا وروسيا وعدم تحييد وتهميش طرف لحساب الآخر، فيما أكد أن فرنسا ستسهم مع الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.