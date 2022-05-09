بريطانيا ستدعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم

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ووفقا لصحيفة الغارديان، أوضح بن والاس أن بريطانيا ستدعم وتقدم المساعدة إلى بولندا أو أي دولة أخرى في وسط أو شرق أوروبا ترغب في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة روسية التصميم.

وقال: "المملكة المتحدة ستقف إلى جانب أي دولة تتخذ هذا الخيار، وستدافع عن حقها في القيام بذلك، رغم أنها خطوة لم تكن أي دولة على استعداد لاتخاذها خوفا من الانتقام الروسي".

تصريحات والاس جاءت ردا على أسئلة بعد خطاب تم توقيته ليتزامن مع مسيرات يوم النصر في 9 مايو/أيار في روسيا لإحياء ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكان البيت الأبيض قد اعترض على خطة لنقل 28 طائرة ميغ 29 مألوفة للطيارين الأوكرانيين في مارس/آذار عبر الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى لانهيار تلك الخطة، ولم يتم إحياؤها على الرغم من دعوة كييف المتكررة لمزيد من القوة الجوية للدفاع عن نفسها.

عندما سُئل وزير الدفاع البريطاني عما إذا كانت أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى أسلحة أكثر قوة، قال والاس إن المملكة المتحدة أيدت فكرة نقل طائرة بولندية في ذلك الوقت، واستمرت في ذلك، مؤكدا: "إذا اختارت بولندا أن تفعل ذلك فإننا سندعمهم".

وتمتلك بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا مجموعة من طائرات ميغ-29، التي يمكن نظريًا منحها لأوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون تصعيدية بشكل خطير، بالنظر إلى أن الناتو قد أكد أنه لا يريد فرض منطقة حظر طيران أو الدخول في حرب مباشرة مع روسيا.

لكن خلال الشهر الماضي، كثف الغرب إمداداته من الأسلحة، حيث قدمت الولايات المتحدة مدافع الناتو القياسية عيار 155 ملم، وقدمت ألمانيا مدفعية غيبارد 2 المتحركة، وقدمت بريطانيا مجموعة من المركبات المدرعة لتحركات القوات.

قال والاس إنه أراد هو وبوريس جونسون "بذل كل ما في وسعنا" لمحاولة تلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، لكنه أقر بأن مسألة القوة الجوية كانت مجالًا متبقيًا للنقاش بين المانحين الغربيين، مؤكدا: "المفتاح الحقيقي الوحيد هو النقاش حول الهواء".

واعتبر وزير الدفاع البريطاني أنه من الضروري أن تسأل دول الناتو "كيف سنقوم باحتواء الرئيس بوتين واحتواء روسيا بطريقة توفر الأمن والأمان لأوروبا".