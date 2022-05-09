مسار الوفاء للمقاومة

خاص بالعالم

هي الارث المعنوي والانساني والروحي لهذه الارض، هي خلاقة 74 عاماً من التضحيات المجبولة بالالام والدموع، حمت وبنت، وقدمت القرابين في هذا المسار، وهي باقية اليوم على العهد والوعد.

وقد جددت سيدها وعده الصادق بان المقاومة بسلاحها الذي اضطرت لحمله عندما ترك الجنوب وحيداً بين براثن العدو.

هذا السلاح وُجد ليبقى حاضراً وسيبقى لحماية الحدود والحقوق البرية منها والبحرية.

هي حرب تموز سياسية عنوان المواجهة في انتخابات 2022، فلماذا تصدر السلاح اهتماماتها؟

وماذا تحمل المقاومة في جعبتها من برامج تهم المواطن وتقف عند اولياته، وما يعانيه جراء حصار فرض عليه في مواجهة مفتوحة مع امريكا وحلفائها؟

يستضيف برنامج "خيار لبنان" النائب في كتلة وفاء للمقاومة الشيخ حسن عزالدين وهو مرشح في هذه الانتخابات.