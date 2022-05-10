انباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر -لم تسمها- أن استقالة الحكومة قُبلت بالفعل، وسط توقعات بالإعلان الرسمي اليوم، وأنه سيُكلَّف الخالد بتسيير الأعمال ربما طوال عطلة الصيف.

وقالت المصادر إن قبول استقالة الحكومة يعني تراجع احتمالية حل مجلس الأمة، مشيرة إلى الحكومة سيكون بإمكانها حضور الجلسات الخاصة للبرلمان خلال فترة تسيير الأعمال.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد تسلّم استقالة حكومة الخالد في 5 أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على طلب بعدم التعاون معه.

وهذه هي الحكومة الثالثة في عهد الأمير الحالي، الذي حاول منذ توليه الحكم في سبتمبر 2020 رأب الصدع المتزايد بين الحكومة والبرلمان.

وخلال الفترة التي أعقبت استقالة الحكومة، عقد ولي العهد الكويتي لقاءات سياسية رفيعة مع شخصيات من العائلة الحاكمة تولوا مناصب رفيعة في الحكومات الأخيرة، إضافة إلى وزراء بارزين.

وأواخر أبريل، أكد أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، أن بلاده لن تدخر جهداً في حماية مقدرات ومكتسبات الدولة، مؤكداً أن الإصلاحات "لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها".