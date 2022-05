يجب الانتصار في 'حرب تموز السياسية' كما بحربها العسكرية

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من نبض السوشيال عدة وسومات للمقاومة الاسلامية اهمها (#باقون_معك_نحمي_ونبني) و (#حرب_تموز_السياسية) و (#سلاح_المقاومة)، حيث تقف المقاومة الاسلامية على اعتاب الانتخابات المفصلية لهذا البلد أمام تنافس حول خيارات أساسية فيه، وقد قطع خيار المقاومة شوطا كبيرا في إثبات صوابه وأحقيته".

ذلك من جملة ما صرح به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في حديث لـ"إذاعة النور"، لافتا إلى أن "الصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع هو بمثابة حجز موطئ قدم متقدم في محور صناعة الانتصار"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله قدّم برنامجًا انتخابيًا يشمل عناوين للنهوض تترجم عبر خطط وبرامج عمل لاحقًا، ومنها ما هو معد بالتفصيل".

رعد لفت إلى أن "الهجمة على المقاومة قوية لكنها لن تستطيع أن تطال من حضورها، والانتخابات محطة أساسية لمواجهة هذه الهجمة وطيها"، مضيفًا أن "أهمية الانتخابات تكمن في أنها تطوي الهجمة على المقاومة وتقوم بهجمات مرتدة".

في هذه الاثناء، اكد النائب في كتلة وفاء للمقاومة الشيخ حسن عزالدين وهو مرشح حزب الله في الجنوب اللبناني، ان هناك فلسفة مهمة للشعار او العنوان الاساس الذي اختاره حزب الله لانتخابات عام 2022، وان الشعار الانتخابي لحملة الانتخابات الذي اختاره من بين مجموعة ضخمة جداً من الشعارات الاخرى، والتي قاربت 100 شعار، هو "باقون نحمي ونبني" وأعتبر ان هذا الشعار قد اختير لفلسفة يتضمنها.

واوضح عزالدين: ان شعار حزب الله "باقون نحمي ونبني" يعني ان بناء مؤسسات الدولة لم تكتمل وان الحماية لم تكتمل، مشيراً الى ان السيد نصرالله فضل توجيه خطابه للجنوب اللبناني، لاعتبار ان الجنوب والمقاومة على تماس مباشر مع العدو الصهيوني الذي يهدد لبنان في نفس وجوده على هذه الحدود وهو يشكل تهديدا ليس فقط للبنان ولدول الجوار، بل للمنطقة كلها، وبالتالي نعتقد ان هذا العدو يشكل عدم الاستقرار للامن والسلام الاقليميين.

واضاف عزالدين، ان الامر الثاني هو ان اعداء لبنان وخصومه في الداخل والخارج، هم فرضوا هذا الشعار الذي تناوله سماحة السيد نصرالله عندما تحدث عن حرب تموز السياسية، هذا يعني ان حزب الله يتعاطى مع اي انتخابات في سياق الاطار الموضوعي والطبيعي باعتبار انها تشكل حالة تنافس قائمة بين المتنافسين في لبنان، لكن هذه المرة عندما وجد حزب الله الاطراف الاخرى، اما عداء او خصومة مع المقاومة، لم تتطرق في كل طروحاتها الانتخابية لأي شي، ولم تطرح شعاراً ولا برنامجاً ولا خطة لبناء الدولة، وكل ما طرحته مواجهة سلاح المقاومة وحزب الله، وتحرير لبنان من حزب الله "الاداة الايرانية" كما يزعمون، واعتبرها شعارات سياسية بامتياز.

وتابع عزالدين يقول: ان هذا الشعار السياسي تدور حوله هدف اساسي لحرب وعدوان تموز العالمي الذي شارك فيه الامريكي والغرب والعرب وبعض اللبنانيين، وفشلوا في ذلك.

عودة لما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي اشار الى "إنّ النتائج العملية على الصعيد الداخلي للانتخابات هي أنّ النهج المضاد للمقاومة لا بد أن يتراجع وهذا يعطي فرصة لتصويب بعض المسارات في السياسة الداخلية للبلد"، ورأى أنّ "على الناس أن تدرك أن المقاومة في لبنان هي قدر وجودي وتحت سقفه تُرسم معالم الحياة السياسية في البلد، والتخلي عن هذا القدر يجعل لبنان في مهب الريح"، داعيا الفريق الآخر الى "الكف عن الارتهان للخارج، وعرقلة مشاريع النهوض".

واعتبر رعد أنّ "الاعتماد على الأميركي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني رهان على رمال متحركة"، وأضاف "نحن نواجه النفوذ الأميركي في المنطقة عبر خدمة أولوياتنا في الصراع"، وأنّ "ما حصل في الاغتراب كان ضمن سقف توقعاتنا"، مضيفًا أنّ "هاجسنا التوافق على رؤية وطنية للبلد، وسنزيد من منسوب الاهتمام بالشأن الداخلي ضمن خطة وبرنامج عمل".

نتابع الان اهم التغريدات التي صدحت بها حنتاجر اللبنانيين حول هاشتاغات (#باقون_معك_نحمي_ونبني) و (#سلاح_المقاومة) و (#حرب_تموز_السياسية) حيث غرد حساب الناشط اللبناني (سيد)قائلا:

النور المقدس (النور هو ما خرج من لسان وقلم الإمام الخميني (رض) سقطت على الشيعة وجعلتهم حزب الله وسقط على السنة وصنع لهم "حماس" ~ الأستاذ سيد جواد نقفي

# لبنان__ينتفض # سلاح_المقاومة # سلاح_حزب_الله # رمضان_عبدالله_شلح # نحن_القدس

The Holy Light(Noor Is What Was By Emitted By The Tongue & Pen of Imam Khomeini r.a . It Fell Upon SHIA And Made Them Hizbu'Allah & Fell Upon SUNNI And Made Them HAMAS ~Ustad Syed Jawad Naqvi #لبنان__ينتفض #سلاح_المقاومة #سلاح_حزب_الله #رمضان_عبدالله_شلح #WeStand4AlQuds

قال حساب الناشط اللبناني (الردا - alrida) بيتين مقاومين من الشعر جاء فيهما:

الصّوت في فقه الغرام رصاصةٌ***فاغرز رصاصك في صدور الأشقياء

من لم ينلْ حظّ القتال فحسبه***صوتٌ سيحفظ إرث قافلة الدّماء

#صوتك_رصاصة*

#باقون_نحمي_ونبني

* *(الثقة_بالسيد_لا_تتجزأ)

غرد حساب الناشط (احسان زكي - Ehsanzaki) قائلا:

لا محالة..

ستنتصر مقاومة لبنان في #حرب_تموز_السياسية، كما انتصرت من قبل في #حرب_تموز_العسكرية..

الى كل من لم يحظ بشرف القتال في حرب تموز العسكرية بإمكانه اليوم المشاركة في حرب تموز السياسية..

حفظ الله #سيد_المقاومة #لسيد_حسن_نصر_الله

#صوتك_رصاصة بقلب العدو

#باقون_معك_نحمي_ونبني

غرد حساب الناشطة اللبنانية (نها - Noha) قائلة:

بدنا ننتخب من حرر ارض بيروت والبقاع والجنوب لنعيش بأمان بدنا ننتخب اشرف الناس واعز الناس يلي اعطونا العزة والكرامة ويلي حمونا من التكفيرين بدنا ننتخب لمن ارتوت الأرض بدمائهم الطاهرة صوتي لكل شهيد ولكل مقاوم صوتي لسماحة السيد حسن نصرالله

#لبيك_يا_نصرالله

#باقون_نحمي_ونبني

غرد حساب الناشط اللبناني (محمد يحيى حجازي) الذي عرف عن نفسه في بعض جملات بروقايله الشخصي قائلا: (محمد يحيى حجازي: شاعر لبناني, مع المقاومة وسيدها ومحورها , قلمي وقلبي وروحي فداء للإمام الخامنائي).. غرد حجازي قائلا:

لا لشــــــــيئ إنما يكفـــي رضاكَ هاكَ صوتي بل وروحي اليومَ هاكَ يا ســــــليلَ الطهرِ طوعاً نحنُ كنا بل ونبقى ما حيينا , في حِـــماكَ #باقون_معك_نحمي_ونبني #باقون_نحمي_ونبني #حرب_تموز_السياسية

قال حساب (صوت الاسرى):

تجديد البيعة للمقاومة وسيّدها حسن نصر الله :لونقتل ثم نحرق ثم نذر في الهواء ويفعل بنا ذلك الف الف مرة ماتركناك ياحفيد الزهراء (ع)

#باقون_نحمي_ونبني

#لبيك_يا_نصرالله

#حزب_الله

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اللبناني (سهيل ديبا - souheil diab) الذي كتب في بروفايله الشخصة عبارة مقاومة فحواها: (كُلنا نكتب نعلق نتجاهل لكننا غير معذورين أن لا ننحاز الى الحقيقة التي تكتبها المقاومة في ميادين جهادها وبذلها وصنع انتصاراتها)، غرد ديبا قائلا:

الجنوب وكل الوطن على موعد غدا عصرا مع سيد العرب سيد النصر سيد الركب…

#باقون_معك_نحمي_ونبني