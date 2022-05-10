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العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في نقطة الانهيار

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

کيف وصلت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الی نقطة الانهيار؟

العالم - انقلاب الصورة

سؤال تطرحه صحيفة وال ستريت جورنال في مقال لها مؤکدة ان الخلافات السياسية بين الجانبين تعمقت منذ العملية العسکرية الروسية في اوکرانيا.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول اميرکي کبير قوله ان البيت الابيض توقف عن مطالبة السعوديين بضخ مزيد من النفط.

ما يريده بن سلمان قبل کل شئ وفق الصحيفة هو الاعتراف به باعتباره الحاکم الفعلي للسعودية والحاکم المستقبل.

لکن الخبراء السياسيين يرون ان هذه المواقف السعودية ضد الولايات المتحدة ليست سوی محاولة من قبل محمد بن سلمان للوصول الی العرش ولايمکن اعتبار هذه المواقف تمرد علی الولايات المتحدة، لأن السلطات السعودية تعرف ان بقاءها مرهون برضاء الولايات المتحدة و انهم ليسوا سوی خدام للولايات المتحدة.

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