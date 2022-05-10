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اتفاق تعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى بنحو 48 مليون يورو

اتفاق تعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى بنحو 48 مليون يورو
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

وقَّع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامادو، بالعاصمة نواكشوط، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غويليم جونس، على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 47 مليونا و680 ألف يورو.

العالم - موريتانيا

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاقيتين تختصان بتمويل برنامجي التنمية البشرية ودعم الحكومة المالية والإدارية بشكل خاص.

وذلك يهدف البرنامج الأول إلى تعزيز نظام التعليم لدعم الإصلاحات وتنفيذ السياسات الوطنية في قطاع التعليم، كما يهدف إلى تحسين وزيادة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، خاصة لصالح السكان الأكثر ضعفا.

ويهدف البرنامج الثاني إلى دعم الإصلاحات المالية العامة والإدارة العامة والوظيفة العمومية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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