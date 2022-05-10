مسؤول بحزب الله: مابعد الإنتخابات سيكون لنا موقف قوي من الحصار الاميركي

العالم - لبنان

وقال خلال لقاء في العاصمة بيروت ، أنّ لبنان لن يبقى في دائرة الهيمنة الاميركية والجميع بات يعرف أنّ الاميركين تقلّص نفوذهم إلى مستويات متدنية، ممّا سينعكس ضعفاً على عملائهم الصغار الذين دمّروا الإقتصاد اللبناني ونهبوا أموال الشعب ومنعوا ازدهاره خدمةً للمشروع الإسرائيلي.

وأضاف: هذا سيحتّم علينا أن يكون لنا موقف قوي ومختلف بعد الإنتخابات النيابية، ولن نترك لبنان تحت رحمة الاميركيين والسعوديين الذين لم يفكروا إلاّ بمصالحهم الشخصية مستفيدين من العصبية الطائفية التي يقفون خلفها.

وعن المناورة الإسرائيلية قال: تكشف هذه المناورة عن القلق الإسرائيلي والذي أدى إلى تقهقر نفوذ السيد الاميركي وحلفائه، الى جانب شعوره بأنّه بات مطوقاً بالمقاومات القوية والجاهزة لاقتلاعه من الوجود، ومازالت ذاكرته حاضرة في هزيمته النكراء ونحن على أيام من ذكرى الإنتصار في ٢٥ أيار عام ٢٠٠٠, وكذلك هزيمته في معركة تموز ٢٠٠٦ ، رغم الحضور القوي لاميركا وحلفائها.

وتساءل، كيف سينتصر العدو اليوم في ظل تنامي قدرات المقاومة ومحورها وهزيمة الاميركي وحلفائه؟. بهذا ستكون المناورة بلا معنى، وإذا ما أقدم على حماقة فستكون إنتحارا مُحققا. وختم البغدادي طالباً من الشعب اللبناني أن يكون على قدر المسؤولية من الوعي وعدم التردد في حسم خياراته الوطنية التي ستلاقي في نتائجها الوهن والضعف الشديد الذي أصاب جناحي المشروع الاميركي .