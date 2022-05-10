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لأول مرة منذ الجائحة.. 3 وفيات جديدة بكورونا في إيران

لأول مرة منذ الجائحة.. 3 وفيات جديدة بكورونا في إيران
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم الثلاثاء).

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء إلى 141 ألفا و192 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل460 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و226 ألفا و219 شخصا.

وأضافت أن 836 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و10 آلاف و698 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و582 ألفا و635 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
ولفت التقرير إلى تطعيم 64مليونا و398 ألفا و577 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و648 ألفا و380 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و216الفا و318 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و263 ألفا و275 جرعة.

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