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شولتز: الناتو سيجتمع في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا

شولتز: الناتو سيجتمع في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء أن الناتو سيجتمع في شهر يوليو/ تموز المقبل لتحديد واتخاذ اجراءات تعزيز الأمن في القارة الأوروبية.

العالم ـ أوروبا

وجاء إعلان المستشار الألماني شولتز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، الذي قال خلاله إن "الوضع في أوكرانيا في ضوء تأثيره على الأمن والسياسة الدفاعية للفضاء الأوروبي عبر الأطلسي ستتم مناقشته داخل الحلف".

وأضاف شولتز قائلا: "في قمة الناتو المقبلة في يوليو/ تموز سنقرر المواقف المستقبلية للحلف والتغييرات العسكرية اللازمة في ضوء الوضع الأمني ​​الجديد".

وختم شولتز قائلا: "هناك إجماع على الرأي القائل بضرورة دعم أوكرانيا بكل قوتنا، بما في ذلك توريد الأسلحة، وفيما يتعلق بقضية العقوبات نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جديدة"، مؤكدا أنه "يجب أن نصبح مستقلين عن إمدادات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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