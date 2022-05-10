غوتيريش يدين الهجمات الإرهابية في الكونغو

العالم - افريقيا

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال، وتم تشريد المزيد من المدنيين وفقد آخرون عندما أضرم المهاجمون النار في قرية متاخمة لموقع الهجوم.

وأعرب الأمين العام عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعيا السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وحث غوتيريش السلطات على ضمان وصول بعثة مونوسكو الفوري والحر ودون عوائق إلى مناطق الهجمات لتسهيل الجهود المبذولة لحماية المدنيين.

داعيا الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف هجماتها القاسية على المدنيين والمشاركة دون قيد أو شرط في العملية السياسية، بما في ذلك المبادرات الإقليمية، وإلقاء أسلحتها من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن الأمم المتحدة، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم الحكومة والشعب الكونغولي في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار.