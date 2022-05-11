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أبو مرزوق: هنية يزور موسكو قريبًا.. والتهديد باغتيال القادة لا يخيفنا

أبو مرزوق: هنية يزور موسكو قريبًا.. والتهديد باغتيال القادة لا يخيفنا
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج: إن رئيس الحركة إسماعيل هنية سيزور روسيا قريبًا، في موعد لم يحدد بعد، في حين أكد أن تهديد الاحتلال باغتيال القادة لا يخيفهم.

العالم - فلسطين

وأضاف أبو مرزوق، الذي ترأس وفد حماس إلى موسكو مؤخرًا، في مساحة تفاعلية تابعها "المركز الفلسطيني للإعلام"، مساء الثلاثاء: إن ملف المصالحة الفلسطينية مجمّد، ودعونا الروس لإطلاقه من جديد.

وأوضح أن الرؤى مع الروس كانت متطابقة، وهناك مستقبل للتعاون، وكثير من سياسات الاتحاد الروسي ستكون أفضل بالمستقبل.

وفي حديثه عن الجبهة الوطنية المنويّ تشكيلها، قال: إنها ليست ضد أحد، ولا نريد أن تكون بديلا عن منظمة التحرير، بل تسعى لتكون جزءًا منها.

وأضاف: الجبهة ستكون مفتوحة للجميع، ولا نريد استبعاد فتح منها، ومتى حانت الفرصة لإصلاح المنظمة فإن الجبهة ومكوناتها ستكون في قلب المنظمة.

وأكد أنها لا تزال طور البحث، ونأمل أن تترجم في أقرب وقت.

ونبّه إلى أن واشنطن المتورطة بحرب أوكرانيا لن تسمح لـ"إسرائيل" بشنّ حرب على غزة، والتهديد باغتيال قياداتنا لا يخيفنا.

وتابع أبو مرزوق: موقفنا هو ألّا يستقر الاحتلال في أي حال من الأحوال، وكل حكوماته هي معادية لشعبنا، ولا يعنينا استقرار أيٍّ منها.

وشدد أن الأساس ألا يستقر الكيان، وأي تهدئة معه لا تعني الرغبة ببقائه.

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أبو مرزوق: هنية يزور موسكو قريبًا.. والتهديد باغتيال القادة لا يخيفنا

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