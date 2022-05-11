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اليمن: 129 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليمن: 129 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 48 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء ومنطقة دشمة بمديرية حيران بمحافظة حجة.

وذكر أنه تم تسجيل 56 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وصعدة وحجة وتعز والضالع وما وراء الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 23 خرقاً بقصف مدفعي، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمأرب وغرب حرض بمحجة والبرح وحومرة والضباب ومقبنة بتعز وشعبة نعاض بمنطقة الظهرة بالجوف، والفخيدة والمتجرف وجنوب العمود في وادي جارة بجيزان.

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