مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بشأن أوكرانيا

العالم - أوروبا

وستكون هذه الجلسة السّادسة عشرة الّتي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا، منذ بدأت القوّات الرّوسيّة حربها في 24 شباط 2022.

وأشار دبلوماسيّ إلى أنّ "فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتمّ خلال جلسة الخميس، تقديم إحاطات من كلّ من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا)، ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة (​يونيسيف​)". وسيكون هذا أوّل اجتماع يعقده مجلس الأمن منذ قُتل 60 مدنيًّا على الأقلّ، بحسب الجانب الأوكراني، في قصف للقوّات الرّوسيّة على مدرسة في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وتتزامن هذه الجلسة مع اجتماع استثنائي سيعقده ​مجلس حقوق الإنسان​ التّابع للأمم المتحدة، في جنيف، بطلب من كييف، للبحث في "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا".