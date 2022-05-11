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هذا السبب يزيد الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»!

هذا السبب يزيد الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»!
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «بي إم سي ميديسين»، أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا أعلى لدى الرجال الذين يعانون زيادة الوزن، واستند الباحثون إلى درس حالة أكثر من 200 ألف رجل حصلوا على بياناتهم من قاعدة أنشأتها منظمة «بلوبنك» التي تتولى منذ سنوات جمع المعطيات الصحية في بريطانيا.

العالم - منوعات

وأثبت الباحثون في المحصلة أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، وهو أحد أكثر الأمراض شيوعاً لدى الرجال، مرتبط بالفعل بزيادة الوزن، ويكبر هذا الخطر كلما كان الوزن أكبر.

وافترض بعض الباحثين -مثلاً- أن دهون البطن هي التي تعزز ظهور سرطان البروستاتا الخطير، إذ إن البطن الكبير يشكّل عامل خطر أكثر من الوزن الزائد الموزع بشكل أكثر توازناً.

لكنّ الدراسة الجديدة نسفت هذه النظرية، وتوصلت إلى أن «مكان وجود الدهون في الجسم لا يغيّر كثيراً» في حجم الخطر، على ما أوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة عالمة الأوبئة أورورا بيريز كورناغو.

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