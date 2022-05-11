هذا السبب يزيد الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»!

العالم - منوعات

وأثبت الباحثون في المحصلة أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، وهو أحد أكثر الأمراض شيوعاً لدى الرجال، مرتبط بالفعل بزيادة الوزن، ويكبر هذا الخطر كلما كان الوزن أكبر.



وافترض بعض الباحثين -مثلاً- أن دهون البطن هي التي تعزز ظهور سرطان البروستاتا الخطير، إذ إن البطن الكبير يشكّل عامل خطر أكثر من الوزن الزائد الموزع بشكل أكثر توازناً.



لكنّ الدراسة الجديدة نسفت هذه النظرية، وتوصلت إلى أن «مكان وجود الدهون في الجسم لا يغيّر كثيراً» في حجم الخطر، على ما أوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة عالمة الأوبئة أورورا بيريز كورناغو.