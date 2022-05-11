مراسلة العالم تكشف تفاصيل عن قنص مراسلة الجزيرة

العالم - مراسلون

واعتبرت مراسلة قناة العالم ان استهداف الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة رغم انه لم يكن امراً جديداً علی المراسلين الدوليين، لكن ان تصل الجريمة الی حد القنص المباشر والدقيق للمراسلين، فهذا لم يكن امراً متوقعاً.

وأكدت مراسلة قناة العالم ان شيرين ابوعاقلة كانت ترتدي خوذة علی رأسها ودرع واقي ولم يبق سوی منطقة مختصرة بين رقبتها ورأسها بين الخوذة والدرع، الا ان قناصة الاحتلال الاسرائيلي استهدفتها في هذه المنطقة.

وأوضحت مراسلة العالم ان جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، جريمة مكتملة الاركان تستدعي ان يقف كل العالم امامها ويعاقب الاستهداف المتعمد للصحفي الفلسطيني والصحفي الحر.