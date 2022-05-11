وكالة الطاقة دائما ما تساعد المسعى الأميركي للضغط على إيران + فيديو

العالم – إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" ورداً على سؤال حول التصريحات الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على أعتاب زيارة إنريكي موراي إلى طهران، لفت وسام إسماعيل أنه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اللحظات الحاسمة أو الفاصلة، وذلك على مستوى الفترة التي شهدت مفاوضات مع الجانب الإيراني، حيث أن الأمر يدخل دائما في إطار وضع إيران في زاوية، من أجل الضغط عليها لتتنازل قليلا في مكان ما.

وصرح قائلاً: معروف أن هذا الخطاب دائما يتعارض مع الإعلان الأميركي على سبيل المثال من أن الموضوع النووي أمكن الوصول إلى الكثير من الحلول له أو أمكن حله، كما الجانب الاوروبي على سبيل المثال، أو حتى الجانب الإيراني إذ يتحدث دائماً عن إمكانية العودة إلى المراقبة الشاملة للبرنامج النووي الأيراني إذا تم التوقيع الاتفاق.

وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما ما تساعد المسعى الأميركي للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل الحصول على تنازلات.

وأضاف: هذا ما يظهر، لأن الحديث عن "أننا وجدنا آثار يورانيوم في أماكان لم يتم الكشف عنها" أعتقد أن هذا الكلام بالنظر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالنظر إلى البروتوكول الإضافي والعلاقة مع إيران.. إنما هو كلام فيه شيء من التبسيط، والأمور لا تتم بهذا الشكل.. والسؤال المطروح هو "لماذا الآن؟ وليس قبل أو بعد أسبوع"؟

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