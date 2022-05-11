مراسل العالم يحصل علی معلومات دقيقة عن قنص شيرين

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في رام الله ان احترام العمل الصحفي والالتزام بالديموقراطية وحرية التعبير، تمثل اكبر كذبة كبيرة يدعي الاحتلال الالتزام بها.

وأشار مراسل قناة العالم انه اتصل بمرافقي شيرين ابوعاقلة وزملائها الذين كانوا يرافقونها لحظة استشهادها، مؤكداً ان جميعهم صرحوا ان عملية القتل كانت بدم بارد وان مراسلة قناة العالم كانت مستهدفة ولم يكن هناك عملية اطلاق نار عشوائي يتم اصابة المراسلة بالصدفة والخطأ.

وأوضح ان الجزء الاوسط من الرقبة هي المنطقة الوحيدة التي لايحميها واقي الرصاص الذي يرتديه الصحفيون وشيرين ابوعاقلة، اصيبت بالضبط في هذه الناحية وهذا يثبت ان استهدافها كان عملاً مقصوداً.

وأضاف مراسل قناة العالم ان علي الصمودي الزميل الاخر الذي استهدفته قوات الاحتلال، ايضاً استهدف من نفس الناحية لكن القناص اخطأه ما ادی الی اصابته من ناحية الكتف.

وأكد مراسل قناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي وصل الی مرحلة لايريد ان يغطي الصحفيون جرائمه في اقتحاماته.