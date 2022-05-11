بيان ادانة لجريمة اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة  



وإذ تذكر قناة العالم بما تعرض ويتعرض له مراسلوها في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اعتقالات ومضايقات وتهديدات، تأكد أن جرائم الاحتلال لم ولن تمنع من تغطية ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات صارخة.

وتطالب قناة العالم المنظمات الدولية ومؤسسات الراي والاعلام والصحافة بممارسة واجباتها تجاه هذا الكيان المحتل والمستخف بالاعراف الدولية والقواعد الانسانية واتخاذ كل ما يلزم لردعه عن ارتكاب جرائمه وفضائعه دون خوف او وجل متكئا على حماية غربية، وخاصة اميركية، سياسية وعسكرية وامنية واعلامية.

للصحافية شيرين ابو عاقلة الرحمة والرضوان ولقاتليها العار والخسران.

قناة العالم الاخبارية

طهران

11 05 2022