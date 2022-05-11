الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الاستهداف المتعمد لـ'شيرين أبو عاقلة"

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث بإسم الحكومة الايرانية علي بهادوري جهرمي أن الكيان الصهيوني أظهر مرارا أنه لا يعرف حدودا للاغتيالات والجرائم، وهو معتاد على اغتيال الأبرياء من الأطفال والنساء والصحفيين والمواطنين.



وكتب علي بهادوري جهرمي على حسابه على تويتر: استهداف الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عقلة من قبل الصهاينة اعتداء على حرية الإعلام وانتهاكا القانون الدولي.



واعتبر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية عملية استهداف الصحافية شيرين أبو عاقلة وزميلها علي السمودي جريمة قتل متعمدة، ورأى فيها خرقا للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بالصحافيين.

ودانت قناة العالم وبشدة جريمة اغتيال الاحتلال الاسرائييلي الصحافية بقناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة و اعتبرتها محاولة فاشلة من قبل الصهاين لاسكات صوت الحق.



حيث اصدرت بيانا جاء فيه: تعتبر قناة العالم هذه الجريمة المتعمدة انتهاكا صارخا لحرية الصحافة ومحاولة يائسة لطمس حقيقة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني ومنع الصحافة الحرة من تغطيتها وفضحها أمام الرأي العام.



وطالبت قناة العالم المنظمات الدولية ومؤسسات الراي العام والاعلام والصحافة بممارسة واجباتها تجاه هذا الكيان المحتل والمستخف بالاعراف الدولية والقواعد الانسانية واتخاذ كل ما يلزم لردعه عن ارتكاب جرائمه وفضائعه دون خوف او وجل متكئا على حماية غربية، وخاصة اميركية، سياسية وعسكرية وامنية واعلامية.



لم تكن هذه الادانة هي الوحيدة التي صدرت بل أن مدير مدير قسم الاعلام الخارجي في الاذاعة والتلفزيون الايراني الدكتور نوروزي أيضا ادان الجريمة وأعرب عن تعاطفه وتضامنه مع الصحفيين الأحرار في العالم الذين قدموا معلومات صادقة وواضحة عن جرائم الكيان الصهيوني وعدم اللامبالاة بالأعمال الغير المقبولة من قبل نظام الاحتلال للعالم.



وأكد السيد نوروزي أن هذه الجرائم لم تستهدف الصحفيين فحسب، بل استهدفت أيضا الأطباء والممرضات والقوى المحصنة من العدوان العسكري وفقا للمعاهدات والأعراف الدولية.



وقال ستظل ذكرى كل الشهداء ومن يناضل من أجل هذا المسار على الدوام في نفوس الشعوب وزملائهم في قناة العالم، برس تي في، هيسبان تي في.

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