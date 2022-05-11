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الدين العام البحريني يرتفع برغم ارتفاع اسعار النفط والالومنيوم!

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "ابناء الديرة" موضوعات مالية واجتماعية وسياسية، وتطرقت قضية الاسبوع واقع البحرين حالياً  والتي تحولت الى دولة بوليسية.

خاص بالعالم

اولى الملفات الحلقة.. اعلان البنك المركزي البحريني عن ارتفاع في الدين العام برغم ارتفاع اسعار النفط والالومنيوم، وقد غرد في هذا الاطار المعارض البارز الاقتصادي البحريني الاستاذ ابراهيم شريف، متسائلاً: لماذا يرتفع الدين العام حتى في السنوات السمان؟ الدين العام يرتفع 9 في المائة خلال برغم الصعود الكبير لاسعار النفط والالومنيوم وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

هل تأكل الموازنة السرية التي لا يعلم عنها مجلس النواب، هذه الزيادات؟


يناقش البرنامج هذه المواضيع مع ضيف الحلقة.. القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ الدكتور حسين الحداد>

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