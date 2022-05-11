أمير سعودي يعلق على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

العالم- السعودية

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة عبر تويتر: “جريمة بشعة من قوات الإحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها الصحفية #شرين_ابو_عاقلة رحمها الله في عمل مدان ومقيت وجبان”.

وأضاف الأمير السعودي “سيأخذ هذا الخبر صدىً لمدة أسبوع على الأكثر لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أمريكا والغرب ومن ثم لن تسمع لهم صوتًا وسيدفنون هذا الخبر في مقابر طي النسيان”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.

وحملت قناة الجزيرة “الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة “، مؤكدة أن “الجريمة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.