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العفو الدولية: مقتل أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الاسرائيلي

العفو الدولية: مقتل أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الاسرائيلي
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الذي تحبس فيه "إسرائيل" الفلسطينيين وندعو لمحاسبة مرتكبي الجريمة.

العالم- أوروبا

واستشهدت أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، اليوم الأربعاء.

وكانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة مباشرة بالرأس.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وولدت عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدأت العمل في الصحافة عام 1994 عندما أُنشئت محطة صوت فلسطين.

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العفو الدولية: مقتل أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الاسرائيلي