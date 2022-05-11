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رئيس وزراء باكستان: قتل الكيان الاسرائيلي لأبو عاقلة يهدف إلى طمس الحقيقة

رئيس وزراء باكستان: قتل الكيان الاسرائيلي لأبو عاقلة يهدف إلى طمس الحقيقة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

شجب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قتل الكيان الاسرائيلي لمراسلة الجزيرة في فلسطين المحتلة شيرين أبو عاقلة الذي يهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات صوت المظلومين

العالم- باكستان

واستشهدت صباح اليوم الأربعاء، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وولدت عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدأت العمل في الصحافة عام 1994 عندما أُنشئت محطة صوت فلسطين.

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