باقري یلتقي نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

العالم - إيران

وهذه هي الزيارة الثانية لمورا إلى طهران خلال الشهرين الاخيرين.

وكان مورا قد قال قبيل توجهه لطهران إنه سيلتقي المفاوض الإيراني علي باقري كني في محاولة لإعطاء دفعة جديدة لإنقاذ اتفاق 2015.

وقال مورا على تويتر "أسافر مرة أخرى إلى طهران لعقد اجتماعات مع باقري كني ومسؤولين آخرين بشأن محادثات فيينا وقضايا أخرى."

وأضاف "يستمر العمل على سد الفجوات المتبقية في هذه المفاوضات" في إشارة إلى عملية المفاوضات الرسمية في العاصمة النمساوية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في مؤتمر صحفي صباح الإثنين إن زيارة مورا إلى طهران ستتم بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين أميرعبداللهيان وبوريل، مضيفا أن مورا سيلتقي مع باقري خلال رحلته إلى طهران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "زيارة مورا لإيران أظهرت أننا واصلنا متابعة المحادثات في الاتجاه الذي ينبغي القيام به، وعلى الرغم من الإجراءات المناهضة للدبلوماسية من قبل مجلس الشيوخ والكونغرس، فإن إيران ومجموعة 4+1 التزموا بالدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق".

وأضاف خطيب زاده: "إذا أعادت الولايات المتحدة ما أخذته منا واعترفت بتضيع حقوق الشعب الإيراني، فيمكننا العودة إلى فيينا في اليوم التالي لعودة مورا وتضع زيارة مورا لطهران هذه المحادثات على المسار الصحيح.