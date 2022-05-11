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عقب عملية طعن.. الاحتلال يغلق أبواب البلدة القديمة في القدس

عقب عملية طعن.. الاحتلال يغلق أبواب البلدة القديمة في القدس
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أغلق الاحتلال الإسرائيلي أبواب البلدة القديمة في القدس بعد استنفارٍ إسرائيلي وسماع صوت إطلاق نار.

العالم - فلسطين

وأعلنت مصادر صحفية عن "محاولة تنفيذ عـــمــــلـــية طعن عند باب القطانين في القدس والاحتلال يطلق النار تجاه شاب بالمكان".

وأفادت أن شاب أصيب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عــمـــلــــية طعن عند باب القطانين في القدس.

في السياق، أصيب شاب فلسطيني اليوم الأربعاء بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أهالي بدو تصدو لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ومداهمة منزلي الشهيدين القساميين محمود حميدان وأحمد زهران.

وبيّنت أن قوات الاحتلال صادرت صور الشهيدين، ورايات حركة حماس المرفوعة في محيطهما.

ورافق الاقتحام انتشار قوات الاحتلال بالقرب منطقة راس عياش ودوار بلدة بدّو ونصبت حاجزاً عسكريًّا في المكان، حيث تعرضت لإلقاء الحجارة من الشباب الثائر.

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