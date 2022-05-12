المعركة الانتخابية بين القوى الدرزية

خاص بالعالم

معركة الجبل الانتخابية تكاد تطاول نصف المقاعد الدرزية في المجلس النيابي، وهو امر لم تعهده ماكنة الحزب التقدمي الاشتراكي منذ ما بعد الطائف، فخارطة اللوائح الانتخابية تظهر معاركتان جديتان على الساحة الدرزية، احداها في الشوف والثانية في بيروت.

فماذا عن المؤشرات؟

ما العوامل التي تجعل من معركة الجبل اساسية في المشهد الانتخابي؟

ما هي قراءة الحزب الديمقراطي اللبناني في هذا الاطار؟

وكيف يقارب الملفات الحساسة التي تشكل عوامل انقسام لبناني؟، الازمة الاقتصادية، سبل الحلول، التوجه شرقا، مسؤولة حام مصرف لبنان والملف القضائي وغيرها من الاشكاليات السياسية اللبنانية

يناقش برنامج "خيار لبنان" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: امين سر المجلس السياسي للحزب الديمقراطي اللبناني الدكتور وسام شروف.

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