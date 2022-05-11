شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران

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شجرة جلنار بالإضافة إلى جمالها الفريد في الصناعات الدوائية ، تستخدم صناعات التجميل في علاج نمش الوجه والالتهابات والحكة الشديدة في الجلد والبثور والقلاع وتنظيم نسبة السكر في الدم واللثة وقوة الأسنان.
ويبلغ متوسط محصول الزهور المجففة للهكتار الواحد حوالي 1300 كيلوجرام ، ومن المتوقع حصاد أكثر من 40 طنًا من الزهور المجففة من حدائق مدينة أرسنجان في محافظة فارس جنوب ايران.
إن التكيف مع مناخ المدينة ، وانخفاض الاحتياجات المائية ، ومقاومة الآفات والأمراض ، والإنتاج المبكر ، والعمر التخزيني الطويل والدخل المبرر اقتصاديًا هي فوائد زراعة هذا النبات الطبي.