الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران

شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

شجرة Golnar هي نفس شجرة الرمان الذكرية التي تحتوي أزهارها على بتلات كثيرة ولا تنتج ثمارًا.

العالم- منوعات


شجرة جلنار ​بالإضافة إلى جمالها الفريد في الصناعات الدوائية ، تستخدم صناعات التجميل في علاج نمش الوجه والالتهابات والحكة الشديدة في الجلد والبثور والقلاع وتنظيم نسبة السكر في الدم واللثة وقوة الأسنان.


ويبلغ متوسط ​​محصول الزهور المجففة للهكتار الواحد حوالي 1300 كيلوجرام ، ومن المتوقع حصاد أكثر من 40 طنًا من الزهور المجففة من حدائق مدينة أرسنجان في محافظة فارس جنوب ايران.


إن التكيف مع مناخ المدينة ، وانخفاض الاحتياجات المائية ، ومقاومة الآفات والأمراض ، والإنتاج المبكر ، والعمر التخزيني الطويل والدخل المبرر اقتصاديًا هي فوائد زراعة هذا النبات الطبي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أزهار مزرعة شجرة إجاص في شمال ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف بدى اقتراع اللبنانيين في بلاد الاغتراب؟

شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران

إشعاع هاتفك قد يُصيبك بمرض خطير!

كمالوندي: نعتقد أن كلام غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية

شاهد: ملعب كرة قدم في قلب جبال زاغروس غرب ايران

صنعاء: اغتيال أبو عاقلة سياسة ممنهجة للعدو الصهيوني لإخفاء الحقيقة