شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران

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شجرة جلنار ​بالإضافة إلى جمالها الفريد في الصناعات الدوائية ، تستخدم صناعات التجميل في علاج نمش الوجه والالتهابات والحكة الشديدة في الجلد والبثور والقلاع وتنظيم نسبة السكر في الدم واللثة وقوة الأسنان.



ويبلغ متوسط ​​محصول الزهور المجففة للهكتار الواحد حوالي 1300 كيلوجرام ، ومن المتوقع حصاد أكثر من 40 طنًا من الزهور المجففة من حدائق مدينة أرسنجان في محافظة فارس جنوب ايران.



إن التكيف مع مناخ المدينة ، وانخفاض الاحتياجات المائية ، ومقاومة الآفات والأمراض ، والإنتاج المبكر ، والعمر التخزيني الطويل والدخل المبرر اقتصاديًا هي فوائد زراعة هذا النبات الطبي.