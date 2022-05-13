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أطعمة تعوّض عن تناول السمك!

أطعمة تعوّض عن تناول السمك!
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

من منا لم يعاني من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وعزف عن تناولها بسبب عدم القدرة على الشراء، حيث تشهد السلع الغذائية بوجه عام موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، في ظل أزمة تضخم عالمي، ما يجعل الحفاظ على نظام غذائي متكامل تحدياً كبيراً.

العالم- منوعات


وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي عدداً من الأطعمة أقل سعراً من الأسماك ويمكنها تعويض القيمة الغذائية المحتمل فقدانها بعدم تناول الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.

قد تحتوي حبوب على الألياف والبروتين وأوميغا 3، إلى جانب العديد من المعادن المهمة، وينصح بتناولها على وجبة العشاء، وذلك بسلق الحمص وطحنه جيداً وإضافة الليمون إليه، وتناوله مع الخبز.

أمّا الجبن القريش فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ويناسب الجبن القريش وجبتي الإفطار أو العشاء مع خبز القمح الكامل، أو إضافتها إلى أطباق السلطات.

ويمكن إضافة بذور الكتان إلى حبوب الإفطار أو تناولها مع الحليب أو حتى المياه، وهي تحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6 والماغنسيوم والألياف، وجميعها عناصر غذائية يحصل عليها الإنسان من الأسماك.

كما أن فول الصويا غني بحمض الفوليك والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ك"، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من أوميغا 6 التي تساعد على الوقاية من الالتهابات في الجسم.

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