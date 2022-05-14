شابان فلسطينيان يعريان منظومة الاحتلال بعمليتهما البطولية

خاص بالعالم

والاهم من هذا كله، بقيا اربعة ايام على بُعد خمس دقائق من مكان ومسرح بطولة عملياتهما، وكان الصهاينة استنفروا 8 و10 آلاف شرطي ورجل امن ومخابرات، ولم يتمكنوا من اعتقالهما الا بعد اربعة ايام.

ومن اجل تعويض فشل منظومة الاحتلال التي رافقت عملية البحث وعلى عكس كل العادة الصهيونية، فقط صوروا عملية الاعتقال لشابين حتى يرفعوا معنويات الصهاينة وجنود الاحتلال.

فبرغم كل الاستعدادات والاجراءات والتجهيزات، يُمنى الاحتلال بفشل واضح وكبير، حاولوا خلالها اخفاء هذا الفشل وانعكس في وسائل الاعلام حيث اعترف الاحتلال صراحة بانه لم يعد بيده عمل شيء، فبرغم كل ما عمله من اجراءات مشددة، استطاع شابان ان يتسللا الى عمق الاحتلال الاسرائيلي ويصلا الى مستوطنة العاد وينفذا عملياتهما بالسلاح الابيض.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6174563