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السودان.. تشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب

السودان.. تشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن في السودان عن صدور قرار بتشكيل محاكم للنظر في جرائم تهريب الذهب والصيرفة غير الشرعية.

العالم-السودان

ورأى مراقبون أن "القرار جاء تنفيذا لمخرجات الآلية الاقتصادية، وبالتالي نجاحها في حسم مسائل تهريب الذهب والتعامل مع النقد الأجنبي بالصورة المثلى التي تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي".

من جهته، قال الاقتصادي والخبير الاستراتيجي معتز حسن، إن "الإجراء من شأنه أن يوقف محاولات بعض الدول الغربية كفرنسا من سرقة ذهب السودان، حيث تدفع بعدد من الشركات التي تعمل تحت غطاء استثماري شفاف".

بدوره، أشاد الناشط أمير سليمان، بـ"خطوة عمل المحاكم لوقف عملية السرقة المنظمة وإهدار هذا المورد لصالح بعض الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "البلاد كانت بحاجة لمثل هذه القرارات الصارمة".

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السودان.. تشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب

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