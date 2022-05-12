تهديد رئيس الحكومة الصهيونية بالقتل

العالم – غياهب الكيان

ناقش برنامج "غياهب الكيان"، موضوع هواجس الصهاينة من عمليات المقاومين الفلسطينيين وتهديدات بينيت بالقتل وارتفاع منسوب الفقر والعوز في الكيان.

وسلط البرنامج الضوء على سياسة هدم بيوت المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الهجومية على الاحتلال والمستوطنين لا تنفع في وقف هذه الهجمات التي باتت تقض مضاجع الصهاينة.



وحول وجود اعتراف صهيوني واضح بان هدم بيوت منفذي العمليات على الاحتلال لن توقف من هجمات المقاومين الفلسطينيين ودلالات هذا الأمر، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، انه إذا كانت الغاية في البداية من عمليات الهدم هو اتخاذ اجراء عقابي بحق أهل المقاوم الذين يقوم بتنفيذ العملية هذا مع الوقت أصبح بالنسبة للاهالي الفلسطينيين بمثابة مسألة عز وليست فقط لها علاقة بالعقاب.

كما بحث برنامج "غياهب الكيان"، موضوع رغم الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين يعيش الصهاينة في الاراضي المحتلة سنة 1948 في خوف متزايد من عمليات جديدة للمقاومين الفلسطينيين وعليه يحمل هؤلاء حكومة الاحتلال المسؤولية عن عدم حمايتهم.

كما تناول البرنامج الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كيان الاحتلال حيث أن 8 من كل 10 صهاينة باتوا يعيشون في انعدام أمن غذائي وهذه المعطيات الجديدة تشير بوضوح الى الازمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الاسرائيليون في ظل توقعات كارثية قادمة.

وتطرق البرنامج الى العنف الضارب في المجتمع الصهيوني ككل، دخل حضانات الاطفال حيث تتكشف يوميا حالات تعنيف تقوم بها العاملات بحق الاطفال وحتى الرضّع.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان "نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6171813