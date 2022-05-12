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تشاهدون الليلة في بانوراما..

إيران وقطر تعزيز العلاقات الثنائية ورفض التدخل الأجنبي ..رئيس الإنتربول متهم بارتكاب جرائمِ تعذيب واعتقالٍ تعسفي

إيران وقطر تعزيز العلاقات الثنائية ورفض التدخل الأجنبي ..رئيس الإنتربول متهم بارتكاب جرائمِ تعذيب واعتقالٍ تعسفي
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تشديد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن حل مشاكل المنطقة يكمن في أيدي دولها عبر الحوار بعيدا عن التدخلات الأجنبية مشيرا إلى أن الأزمتين السورية واليمنية يمكن أيضا حلهما من خلال الحوار.،

العالم - بانوراما

وخلال استقباله أمير دولة قطر الشيخ تيميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له اشار آية الله خامنئي الى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني داعيا العالم العربي إلى التصدي لهذه الجرائم..

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: فتح الادعاء الفرنسي تحقيقا مع رئيس وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإماراتي أحمد ناصر الريسي بشأن مزاعم بمشاركته في ارتكاب جرائم تعذيب واعتقال تعسفي.

وقالت سلطات أبوظبي إن أي شكوى قانونية تقدم بشأن مزاعم ضد الريسي لا أساس لها، وسيتم رفضها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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