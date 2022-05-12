هل ستقف موسكو مكتوفة الأيدي في حال انضمت فنلندا للناتو؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدود بلاده لن يجعل العالم أكثر استقرارا وأمنا وانه تهديد مؤكد.



وفي تحدي واضح لموسكو رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تصريحات بقرار فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف واعتبر ستولتنبرغ القرار لا يشكل تهديدا لأي طرف مؤكدا أن عملية الانضمام ستكون سلسلة وسريعة.



وفي السياق نفسه وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم كامل من بلاده لمسعى فنلندا الانضمام لحلف الناتو حيث سارع بالاتصال بالمسؤولين الفلنديين وعبر عن دعم الحكومة الألمانية الكامل لهم.



الى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها مشددا بأن العقوبات الغربية تثير أزمة اقتصادية عالمية وانها تضر باقتصاد الدول الاوروربية نفسها مضيفا إن اللوم في العواقب العالمية للعقوبات بما في ذلك المجاعة المحتملة في عدد من دول العالم، يقع على عاتق الدول الغربية.



روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها هناك عددا من الدول تواجه بالفعل خطر المجاعة، وفي حال استمرت العقوبات علينا فإن عواقب صعبة قد تظهر في الاتحاد الأوروبي نفسه إن هذه العقوبات تثير أزمة عالمية إلى حد كبير

وفي سياق متصل أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز عبر بولندا إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية على موسكو.



وقالت جازبروم إن اعتماد عقوبات روسية مضادة يعني حظر استخدام خط أنابيب الغاز الروسي عبر بولندا هذا بينما شهدت كميات الغاز الروسي التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا انخفاضا كبيرا، وفق ما أعلنت الشركة النفطية الروسية وقالت ان السبب يعود لسلطة الاوكرانية.

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