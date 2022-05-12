فوکس نیوز: القمر الصناعي الإيراني أرسل صورا من مقر الأسطول الأميركي الخامس

العالم- ايران

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن القمر نور 2 الذي وضع في المدار بواسطة الحرس الثوري في مارس/آذار الماضي، قد ارسل أيضا صورا عن المحفاظات الجنوبية مثل فارس وبوشهر.

وبين "عيسى زارع بور" وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني على صفحته بالإنستغرام " من كان يتصور يوما يتم وضع قمر صناعي بمدار 311 ميلا، وأن يلتقط بدوره صورا ملونة من كافة الأرض وإرسالها إلى محطات أرضية تم صنعها على يد الشباب الإيراني. هذه المرة الأولى التي يرسل فيها قمر محلي الصنع، صورا ملونة وبهذه الوضوح".

وقالت شبكة فوكس نيوز في تقرير تضمن تعليقات مسؤولين أميركيين حول عمليات القمر الإيراني: "إن القوة البحرية الأميركية تقول إن منطقة عمليات الأسطول الخامس يبلغ نطاقها 2.5 مليون ميل مربع من سطح المياه وتشمل بحر العرب (شمال المحيط الهندي) وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي".

وأشارت إلى أن "هذا النطاق يضم 20 بلدا و3 مضائق، تعد حيوية لحركة التجارة العالمية الحرة".