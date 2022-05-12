الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المنفي: التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية

المنفي: التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم (الخميس) أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون.

العالم- ليبيا


ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المنفي دعوته، خلال استقباله صباح اليوم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.


وأكد حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.


وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي بأن ستيفاني أطلعت المنفي على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق منتصف الشهر الحالي، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.


وأكدت ويليامز على التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدة بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.


واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

روابط ذات صلة

المنفي والسيسي يتفقان على هذه النقاط بشأن ليبيا

المنفي يصل القاهرة ويناقش مع السيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أمير دولة قطر يزور إيران للمرة الثانية منذ توليه الحكم

السويد..اعداد جميع الخطط الخاصة بطلب لعضوية الناتو

قوات تركية تقتل مواطنا سوريا بالرصاص في ريف الحسكة

المنفي: التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية

تشكيكا في استشهاد شيرين أبو عاقلة.. حسابات إماراتية تروج بأن الشهيد محمد الدرة حي!

طبيبة تكشف ما الذي يضعف الرؤية؟