حماس: الاعتداء على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة بلطجة

العالم ـ فلسطين

وشدد قاسم في تصريح صحفي على أن ما جرى تعبير عن حجم السادية التي تحكم سلوكه، ودليل على استهتار كامل من الاحتلال بكل التنديد والاستنكار العالمي لجريمة الاغتيال.

واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة خلال نقلها من الضفة الغربية للقدس المحتلة، كما أعاقوا موكب التشييع.

وقد حاصرت الشرطة الإسرائيلية مشيعي جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في القدس، كما عرقلت قوات الاحتلال موكب التشييع المتجه إلى القدس.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من فريق قناة الجزيرة، كوفية فلسطينية مضمخة بدماء الشهيدة، إضافة إلى العلم الفلسطيني، أثناء عبور سيارته من رام الله إلى القدس عبر حاجز قلنديا.