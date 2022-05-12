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حماس: الاعتداء على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة بلطجة

حماس: الاعتداء على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة بلطجة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة إمعان في إكمال جريمة الاغتيال، وإصرار على منطق البلطجة الذي يحكم كل مؤسسات الاحتلال.

العالم ـ فلسطين

وشدد قاسم في تصريح صحفي على أن ما جرى تعبير عن حجم السادية التي تحكم سلوكه، ودليل على استهتار كامل من الاحتلال بكل التنديد والاستنكار العالمي لجريمة الاغتيال.

واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة خلال نقلها من الضفة الغربية للقدس المحتلة، كما أعاقوا موكب التشييع.

وقد حاصرت الشرطة الإسرائيلية مشيعي جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في القدس، كما عرقلت قوات الاحتلال موكب التشييع المتجه إلى القدس.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من فريق قناة الجزيرة، كوفية فلسطينية مضمخة بدماء الشهيدة، إضافة إلى العلم الفلسطيني، أثناء عبور سيارته من رام الله إلى القدس عبر حاجز قلنديا.

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