الاحتلال يعترض موكب تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس

العالم ـ فلسطين

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، وبعد اجتياز موكب تشييع أبو عاقلة حاجز قلنديا العسكري قادمًا من مدينة رام الله، اعترضه جنود الاحتلال، واعتقلوا أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، ونقلوه إلى أحد مراكز الاحتلال.

وحين وصول موكب تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى مستشفى الفرنساوي في حي الشيخ جراح بالقدس بعد ظهر اليوم، جرى تشييع حاشد داخل باحات المستشفى، رفعت خلاله الأعلام الفلسطينية، لكن شرطة الاحتلال لم يرق لها ذلك واقتحمت باحات المستشفى، وتصدى لها المواطنون المقدسيون، ثم انسحبت قوات الاحتلال بعدما صادرت أحد الأعلام الفلسطينية، وفق المصادر المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن المشاركين بالتشييع "والذين كانوا باستقبال جثمان أبو عاقلة، كانوا يهتفون بشعارات الوحدة الوطنية والإشادة بحياة الشهيدة، والتنديد بجريمة الاحتلال الذي اغتالها خلال تغطيتها عدوان الاحتلال على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت عزاء الصحفية شيرين أبو عاقلة واستدعت شقيقها "أنطون" للتحقيق.

ومن المفترض أن يُشييع جثمان أبو عاقلة عصر غد الجمعة، انطلاقاً من أمام المستشفى الفرنساوي في القدس.

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