فنلندا قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في منتصف الأسبوع المقبل

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وقال الوزير لإذاعة NHK اليابانية: "إذا كان هناك قرار من البرلمان، فسنفعل ذلك في منتصف الأسبوع المقبل"، مضيفا: "تدرس السويد نفس الإطار الزمني".

وأكد الوزير أن فنلندا تريد السلام على الحدود مع روسيا ولكن يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات.

ومن وجهة نظره، ستكون الفترة الانتقالية قبل الانضمام إلى التحالف خطيرة حقا. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يساعد دعم المملكة المتحدة ومساعدتها من الدول الأوروبية الأخرى فنلندا على تجنب الصعوبات خلال هذه الفترة.

وقررت كل من فنلندا والسويد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد القرار الروسي بشن العملية العسكرية في أوكرانيا.