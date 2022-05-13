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جامعة اليرموك الاردنية تندد باغتيال شيرين ابو عاقلة

جامعة اليرموك الاردنية تندد باغتيال شيرين ابو عاقلة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفذ أعضاء نادي سنابل اليرموك وقفة احتجاجية في مقر النادي تنديدا باستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة احدى خريجات جامعة اليرموك على ايدي قوات الغدر الصهيونية.

العالم-الاردن

وقال رئيس النادي زيد الحموري تأتي هذه الوقفة من خريجي وأعضاء النادي إجلالا وإكراما إلى روح الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة التي فقدت حياتها اليوم على ايدي جنود الصهاينة وباستشهادها وهي تمارس مهنتها النبيلة تفضح الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين كافة دون ان يفرق بين احد منهم .
وادان رئيس وأعضاء النادي جريمة القتل المفجعة التي تعرضت لها شيرين ابو عاقلة والتي تثبت للعالم اجمع مواصلة كيان الاحتلال واستمرارها بخرق كافة القوانين والأعراف الدولية وما يثبت ذلك قيام قواتها العسكرية باغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة وهي تمارس رسالتها الاعلامية وهي ترتدي سترتها الصحفية التي تشير الى مهمتها النبيلة.
وترحم الجميع على الفقيدة مقدمين العزاء الى أهلها وذويها وزملاء الفقيدة خريجي اليرموك.

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