الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ صعدة يدين جريمة قتل المواطنين في المناطق الحدودية

محافظ صعدة يدين جريمة قتل المواطنين في المناطق الحدودية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدان محافظ صعدة، اللواء محمد جابر عوض، بشدة جريمة قتل قوات حرس الحدود السعودي سبعة مواطنين.

العالم- اليمن

وأكد المحافظ عوض، استمرار الجيش السعودي في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين في المناطق الحدودية، وآخرها تعذيب وقتل عدد المواطنين، وصلت جثث سبعة منهم إلى هيئة المستشفى الجمهوري العام بالمحافظة.

وحمّل النظام السعودي والأمم المتحدة المسؤولية الجنائية إزاء جريمة تعذيب المواطنين وقتلهم بالكهرباء، والجرائم السابقة.. مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأشار محافظ صعدة إلى أن هذه الجريمة تكشف الوجه القبيح للنظام السعودي ومن ورائه الأمريكي في انتهاك حقوق الإنسان.

واستقبل المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة، امس الخميس، 7 جثث لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو بمنبه الحدودية.

روابط ذات صلة

صعدة تستقبل7 جثث لمواطنين قتلوا تحت تعذيب العدوان السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين + فيديو

أطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "بيت إيل"

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة

محافظ صعدة يدين جريمة قتل المواطنين في المناطق الحدودية

تمويل جديد لإنقاذ «صافر»: صنعاء تتهيّب المماطلة

صراع بين بينت ونائبه لابيد لتجاذب الرئاسة