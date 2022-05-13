محافظ صعدة يدين جريمة قتل المواطنين في المناطق الحدودية

العالم- اليمن

وأكد المحافظ عوض، استمرار الجيش السعودي في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين في المناطق الحدودية، وآخرها تعذيب وقتل عدد المواطنين، وصلت جثث سبعة منهم إلى هيئة المستشفى الجمهوري العام بالمحافظة.

وحمّل النظام السعودي والأمم المتحدة المسؤولية الجنائية إزاء جريمة تعذيب المواطنين وقتلهم بالكهرباء، والجرائم السابقة.. مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأشار محافظ صعدة إلى أن هذه الجريمة تكشف الوجه القبيح للنظام السعودي ومن ورائه الأمريكي في انتهاك حقوق الإنسان.

واستقبل المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة، امس الخميس، 7 جثث لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو بمنبه الحدودية.