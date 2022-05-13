تكريم رئيس الحكومة السورية الأسبق وائل الحلقي في دمشق

العالم - سوريا

ويمتد المؤتمر المنعقد في فندق “الداما روز” على مدى 3 أيام بمشاركة أطباء سوريين وعرب من “لبنان” و”الأردن” و”مصر” و”العراق”، حيث يقام بالتعاون مع الرابطة العربية لجمعيات أمراض النساء والتوليد والمجموعة العربية للخصوبة والوراثة.

وتم خلال اليوم الأول من المؤتمر تكريم عدد من الأطباء بينهم الدكتور “وائل الحلقي” وهو أحد أعضاء الجمعية السورية للمولدين والنسائيين.

ويحمل “الحلقي” شهادة دكتوراه في الجراحة النسائية وأمراض النساء والعقم من جامعة “دمشق” نالها عام 2016، وكان رئيساً للحكومة بين عامي 2012 و2016 وعضواً في اللجنة المركزية لحزب “البعث” وسبق أن كان نقيباً للأطباء ووزيراً للصحة.