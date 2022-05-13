وزارة الدفاع الروسية تعلن إجلاء 127 شخصا من بينهم أجانب من خيرسون

العالم - روسيا

وقالت الوزارة في بيان: "أمّن العسكريون الروس أمس عملية إجلاء 127 شخصا من مواطني روسيا وسوريا وأذربيجان ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضحت الوزارة أن العسكريين الروس أمّنوا إجلاء كل من أبدى رغبته في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة، وجرى ذلك بالحافلات أو وسائل النقل الخاصة، وتمت مرافقتهم حتى دخولهم الأراضي الروسية.

وأكدت الوزارة أن إجلاء الأجانب يتم وفقا لنداءات سفارات بلدانهم للمساعدة في ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وبناء على الطلبات المقدمة إلى مكتب القيادة العسكرية الروسية في خيرسون.

ومنذ بداية العملية العسكرية، قام العسكريون الروس بإجلاء حوالي 700 مواطن من دول أجنبية من منطقة خيرسون إلى أراضي شبه جزيرة القرم المجاورة.