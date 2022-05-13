مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال في القدس وطوباس

العالم-فلسطين

وأفاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام ’ أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وتصدى مقاومون لها بإطلاق نار كثيف، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية وألقوا زجاجات حارقة صوب آليات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المقواق والدينمو واعتقلت المواطن بشار محمد عبد الرازق بعد مداهمة منزله، كما داهمت منزل المطارد فادي دراغمة واعتقلت والده.

وفي رام الله أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني برصاص جنود قرب مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا شاباً ملقى على الأرض بعد إصابته بالرصاص وسط استنفار لقوات الاحتلال في المنطقة.

وزعمت قوات الاحتلال أنها أصابت شاباً فلسطينياً ألقى حجارة وزجاجة حارقة تجاه سيارة للمستوطنين.

وفي القدس المحتلة تصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوان بالمفرقعات النارية. واندلعت مواجهات في حي بئر أيوب وبطن الهوى بسلوان تمكن الشبان خلالها من استهدف البؤرة الاستيطانية في بطن الهوى بوابل من المفرقعات النارية.

كذلك استهدف الشبان بالمفرقعات النارية قوات الاحتلال المتمركزة مقابل مستوطنة "بيت حوشن" والبيت المستولى عليه حديثًا في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي وادي ياصول ببلدة سلوان، بالتزامن مع إغلاق الحي، واعتقلت الناشط صامد عوض من منطقة بيت حنينا على حاجز حزما.